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cold carti

Эфир
бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

от 2200₽ до 4180₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Голос поколения, ведущий честный разговор о чувствах и переживаниях периода взросления. Его музыка, балансирующая на грани рэпа, инди-рока и электроники, цепляет откровенностью и погружает в уникальную атмосферу меланхоличной романтики, раскрывая историю артиста, который не боится быть честным и настоящим. Тебя ждёт живой звук, барабаны, гитары, много старых песен и много новой музыки. Внимание: строго 16+! Все, кто младше, только с родителями. Вход строго по оригиналу документов.

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