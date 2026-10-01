Голос поколения, ведущий честный разговор о чувствах и переживаниях периода взросления. Его музыка, балансирующая на грани рэпа, инди-рока и электроники, цепляет откровенностью и погружает в уникальную атмосферу меланхоличной романтики, раскрывая историю артиста, который не боится быть честным и настоящим. Тебя ждёт живой звук, барабаны, гитары, много старых песен и много новой музыки. Внимание: строго 16+! Все, кто младше, только с родителями. Вход строго по оригиналу документов.