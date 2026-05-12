Благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных животных «За зверушек». За звук и атмосферу отвечают: - А-симметрия - Merrypain - КрышЫ (Абакан) Вся выручка со входа пойдёт на помощь четвероногим подопечным приюта. Можешь принести корм, но только запечатанный в заводскую упаковку. P.s. Розыгрыш футболки и пивка гарантирован.