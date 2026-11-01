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Город играет джаз

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Фестивали

Про событие

Ежегодный открытый фестиваль живого звука, импровизации и настоящего джазового драйва. В программе — живые выступления самодеятельных коллективов дворца и сольных исполнителей, которые представят как классические джазовые произведения, так и современные аранжировки. Вход свободный.

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