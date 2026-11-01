Возраст 12+
Концерты
Фестивали
Про событие
Ежегодный открытый фестиваль живого звука, импровизации и настоящего джазового драйва. В программе — живые выступления самодеятельных коллективов дворца и сольных исполнителей, которые представят как классические джазовые произведения, так и современные аранжировки. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи