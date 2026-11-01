Книга ноября — остроумная и глубокая сатира Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута». Это необычная повесть в письмах, где опытный бес-искуситель наставляет своего юного племянника, как сбить с пути человеческую душу. Разберёшь тонкую иронию автора, поговоришь о человеческих слабостях и порассуждаешь, почему эта книга остаётся актуальной спустя десятилетия. Вход: по читательскому билету, его можно быстро оформить на стойке регистрации или заранее через портал Госуслуги.