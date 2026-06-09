Презентация нового формата меню от ресторана «Буфет» с дегустационным сетом на каждого гостя. Тебя ждёт не только вкусный бранч и игровой формат-презентация, но и сюрприз из будущего, которое уже наступило. Забронировать место и узнать подробности в тг @lusi071 Количество мест ограничено