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Про событие
Презентация нового формата меню от ресторана «Буфет» с дегустационным сетом на каждого гостя. Тебя ждёт не только вкусный бранч и игровой формат-презентация, но и сюрприз из будущего, которое уже наступило. Забронировать место и узнать подробности в тг @lusi071 Количество мест ограничено
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