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Буфет. Бранч

Ресторан «Буфет», ул. Рукавишникова, 20

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Презентация нового формата меню от ресторана «Буфет» с дегустационным сетом на каждого гостя. Тебя ждёт не только вкусный бранч и игровой формат-презентация, но и сюрприз из будущего, которое уже наступило. Забронировать место и узнать подробности в тг @lusi071 Количество мест ограничено

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