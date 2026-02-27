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Без названия

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Это не отсутствие идеи, а осознанный жест, открывающий пространство для диалога между зрителем и искусством. Вместо единого названия — полифония личных высказываний двенадцати художников-юбиляров, каждый из которых представляет ключевые работы, свою творческую «формулу». - Графика и линогравюры Татьяны Ашаевой - Анималистика Татьяны Бочаровой - Портреты Василия Коробейникова - Традиционные пейзажи и смелые абстракции Александра Насонова - Скульптуры Валерия Трески и других мастеров Кемеровской области. Это выставка-вопрос, где тебе предлагается проследить связь времён и самостоятельно найти смыслы в общем художественном поле. Забудь о названии. Вглядись. Диалог начался. Расписание: ежедневно с 11:00 до 20:00

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