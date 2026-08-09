Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

Третий акт пройдёт как лекция-пикник в лесу.

Переместишься в атмосферу свободного Муми-дола, где пахнет хвоей, согревающим кофе и духом настоящих приключений. Разрушишь миф о том, что творец обязан страдать.

На примере Туве разберёшь, как тотальная верность своему внутреннему Муми-троллю создаёт непотопляемые международные империи. Как следовать за своей радостью, но не сжигать мосты и не бросать то, что уже приносит доход, даже если внутренний Хемуль ворчит.

Что будет:

Недетская история Туве от Ксении Костюченко

Артефакт: книга радости

Лесная контентная съёмка

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka