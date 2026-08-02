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  1. Кемерово
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[перенесено] Арт-сезон в бюро «Пульс»: Акт 2. Смысловой салон

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.

Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

Во втором акте-салоне тебя ждут разговоры об искусстве, звон бокалов и место, где ломаются старые рамки.

Что будет:

  • Создание арт-дневника и визуализация кодов твоей проявленности с художницей Ириной Носовой
  • Консультация по твоему проекту/соцсетям после салона
  • Поиск твоей идентичности с Валерией Ивановой
  • Фотографии со встречи

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka

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Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

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Напиши тому, с кем совпадают интересы

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