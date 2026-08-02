Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.
Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.
Во втором акте-салоне тебя ждут разговоры об искусстве, звон бокалов и место, где ломаются старые рамки.
Что будет:
- Создание арт-дневника и визуализация кодов твоей проявленности с художницей Ириной Носовой
- Консультация по твоему проекту/соцсетям после салона
- Поиск твоей идентичности с Валерией Ивановой
- Фотографии со встречи
Количество мест в тайном клубе ограничено.
Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka