Внимание: 1 и 2 акт поменялись местами, но не смыслом.

Серия из четырёх актов-событий от Бюро живого смысла «Пульс». Четыре главы одной большой истории об идентичности твоего бренда.

Во втором акте-салоне тебя ждут разговоры об искусстве, звон бокалов и место, где ломаются старые рамки.

Что будет:

Создание арт-дневника и визуализация кодов твоей проявленности с художницей Ириной Носовой

Консультация по твоему проекту/соцсетям после салона

Поиск твоей идентичности с Валерией Ивановой

Фотографии со встречи

Количество мест в тайном клубе ограничено.

Занять своё кресло в первом ряду можно через тг @ne_zerkalka