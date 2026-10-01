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Анастасия Лютова и «Лютый Бэнд»

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

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Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Акустический джаз высшей пробы — вечер для тех, кто ценит безупречный вкус, живое звучание и благородство традиции. Анастасия Лютова со своим коллективом «Лютый бэнд» возвращает джазовому мейнстриму его былое величие. В репертуаре ансамбля — джазовые стандарты знаковых композиторов XX века (Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим, Хорас Сильвер и др.), которым они посвятили целые концертные программы. Исполнители: Анастасия Лютова — вокал, художественный руководитель; Денис Юрченко — саксофон; Алексей Подымкин — рояль; Владимир Кольцов-Крутов — контрабас; Алексей Беккер — ударные.

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