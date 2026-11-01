Акустический вечер «Проект 30»
проспект Ленина, 90/2
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Это не совсем обычный концерт. Это история одного человека, рассказанная с помощью музыки. Андрей Дедюнов празднует своё день рождения и хочет сыграть песни, которые действительно много для него значат. Те, которые он сам переслушивает, любит, которыми вдохновляется, но которые обычно не звучат со сцены. Будут Radiohead, Coldplay, Alice in Chains, Paramore, Falling in Reverse, Рушана и многое другое. Разная музыка, разные настроения, но каждая композиция выбрана не случайно. Также будут специальные гости, неожиданные моменты, истории и немного шоу. Сбор гостей с 19:00. Внимание: рассадка гостей на мероприятии свободная
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