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Центр «Эрмитаж-Казань»

Казань, территория Кремль, 12

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Выставочное пространство с современным дизайном, ароматными, тактильными станциями, проекциями, мультимедиа и сувенирным киоском. Первое представительство Государственного Эрмитажа в России. Как структурное подразделение Музея-заповедника «Казанский Кремль» было открыто в 2005 году и располагается на третьем этаже в здании бывшего юнкерского училища XIX века. Специальные обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты, викторины и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные на все возрастные категории и подготовленные к каждой выставке. Тел. +7 (843) 567-80-34 Режим работы: пн - чт — 10:00 - 18:00 пт — 11:00 - 20:00 сб - вс — 10:00 - 18:00 Официальный сайт — https://kazan-kremlin.ru/museum/czentr-ermitazh-kazan/
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