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«Жыен/Cбор»: вечер танцевальной импровизации

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Танцовщики с очень разным опытом и бэкграундом встречаются на сцене, чтобы импровизировать. Программа вечера составляется на основе открытого конкурса. «Хочется, чтобы в этот вечер импровизации никто не знал, что произойдёт. Ни ты, ни я, никто из оказавшихся в зале» — Нурбек Батулла, куратор.

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