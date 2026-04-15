Танцовщики с очень разным опытом и бэкграундом встречаются на сцене, чтобы импровизировать. Программа вечера составляется на основе открытого конкурса. «Хочется, чтобы в этот вечер импровизации никто не знал, что произойдёт. Ни ты, ни я, никто из оказавшихся в зале» — Нурбек Батулла, куратор.