Медленные чтения с философом Александрой Савельевой. В ходе вечера обсудишь, почему долгое время женский смех считался неприличным, как связана возможность открыто смеяться с политической свободой и эмансипацией женщин. Узнаешь, что такое «невинный» и «убийственный» женский смех, а также поговоришь о том, почему некоторых раздражают современные стендап-комикессы. Если тебе хочется живого диалога и возможности поделиться своей интерпретацией, эта встреча для тебя. В рамках медленных чтений участники в камерной обстановке зачитывают фрагменты книги и обсуждают их вместе с модератором. Готовиться заранее не нужно, погружаться в текст будешь на встрече.