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Женский смех. История власти

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Медленные чтения с философом Александрой Савельевой. В ходе вечера обсудишь, почему долгое время женский смех считался неприличным, как связана возможность открыто смеяться с политической свободой и эмансипацией женщин. Узнаешь, что такое «невинный» и «убийственный» женский смех, а также поговоришь о том, почему некоторых раздражают современные стендап-комикессы. Если тебе хочется живого диалога и возможности поделиться своей интерпретацией, эта встреча для тебя. В рамках медленных чтений участники в камерной обстановке зачитывают фрагменты книги и обсуждают их вместе с модератором. Готовиться заранее не нужно, погружаться в текст будешь на встрече.

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