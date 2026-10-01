Женский смех. История власти
улица Парижской Коммуны, 25/39
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Медленные чтения с философом Александрой Савельевой. В ходе вечера обсудишь, почему долгое время женский смех считался неприличным, как связана возможность открыто смеяться с политической свободой и эмансипацией женщин. Узнаешь, что такое «невинный» и «убийственный» женский смех, а также поговоришь о том, почему некоторых раздражают современные стендап-комикессы. Если тебе хочется живого диалога и возможности поделиться своей интерпретацией, эта встреча для тебя. В рамках медленных чтений участники в камерной обстановке зачитывают фрагменты книги и обсуждают их вместе с модератором. Готовиться заранее не нужно, погружаться в текст будешь на встрече.
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