Мария Хайруллина, кинолог и специалист по рабочим качествам собак, расскажет всё о комфортной прогулке: как выбрать амуницию, чем занять собаку, что такое хороший контакт и какие правила безопасности нужно соблюдать в общественных местах. 10 августа «Разговор по душам» На встрече разберут интересные истории, разоблачат мифы и обсудят совместные прогулки нескольких собак, зачем они нужны и как правильно их организовать. Это занятие можно посетитеть без собаки, если понимаешь, что ей будет некомфортно. Для участия необходимо зарегистрироваться и принести с собой поводок, лакомства для питомца и индивидуальную поилку или миску для воды. К занятиям не допускаются собаки в аверсивной амуниции и на поводке-рулетке. Точка сбора: Зелёное поле за Летним домом. К занятию допускаются щенки старше 3 месяцев, прошедшие период карантина. Организаторы просят воздержаться от групповых тренировок хозяев агрессивных и тревожных собак. Одевайся по погоде, не забывай головной убор, и при необходимости используй вспомогательную амуницию — охлаждающие попоны, банданы и ошейники. Участникам предоставляется скидка 25% на всё меню кофейни «Полкан», партнёра мероприятия, в день групповых занятий. Скидка суммируется с программой лояльности. Попробовать вкусный спешиалти-кофе можно по адресу ул. Дзержинского, 16.