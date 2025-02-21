В экспозицию вошли работы казанских художников-резидентов «Смены» — Зухры Салаховой, Нурии Нургалиевой, Саши Шардака и других. Зал напоминает пространство торгового центра, где каждый автор представит свой корнер с искусством — от парфюмерного магазина и фудкорта до рекламных экранов и зоны с игровыми автоматами. Художникам предложили представить себя и свои работы в виде товара и витрины или, наоборот, противопоставить творчество такому подходу.