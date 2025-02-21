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Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

В экспозицию вошли работы казанских художников-резидентов «Смены» — Зухры Салаховой, Нурии Нургалиевой, Саши Шардака и других. Зал напоминает пространство торгового центра, где каждый автор представит свой корнер с искусством — от парфюмерного магазина и фудкорта до рекламных экранов и зоны с игровыми автоматами. Художникам предложили представить себя и свои работы в виде товара и витрины или, наоборот, противопоставить творчество такому подходу.

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