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улица Бурхана Шахиди, 7
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Завершение:
300₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
В экспозицию вошли работы казанских художников-резидентов «Смены» — Зухры Салаховой, Нурии Нургалиевой, Саши Шардака и других. Зал напоминает пространство торгового центра, где каждый автор представит свой корнер с искусством — от парфюмерного магазина и фудкорта до рекламных экранов и зоны с игровыми автоматами. Художникам предложили представить себя и свои работы в виде товара и витрины или, наоборот, противопоставить творчество такому подходу.
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