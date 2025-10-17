Йога в галерее «Окно» — это приглашение к диалогу между тишиной ума и голосами искусства. Занятие пройдёт в залах с выставкой жикле-работ «Рене Магритт. За гранью реальности». В чём особенность? — выход за рамки «йога-зал-коврик», превращая практику в культурный, философский, эстетический акт; — слияние тела и визуального восприятия. Йога становится перформансом, а искусство — медитативным фоном для практики; — искусство воздействует на чувства и пробуждает ассоциации. Это медитация через форму, где картины становятся зеркалами для внутреннего мира.