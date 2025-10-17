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Йога среди искусства

«Окно» на Кави Наджми
улица Кави Наджми, 9/6

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Йога в галерее «Окно» — это приглашение к диалогу между тишиной ума и голосами искусства. Занятие пройдёт в залах с выставкой жикле-работ «Рене Магритт. За гранью реальности». В чём особенность? — выход за рамки «йога-зал-коврик», превращая практику в культурный, философский, эстетический акт; — слияние тела и визуального восприятия. Йога становится перформансом, а искусство — медитативным фоном для практики; — искусство воздействует на чувства и пробуждает ассоциации. Это медитация через форму, где картины становятся зеркалами для внутреннего мира.

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