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Вечеринки
Про событие
В этот вечер зазвучат только рэп и рнб-хиты про любовь. В зале готовят кинотеатр и фотозону. Будет сладко и даже слишком душещипательно, возможно — рэперы тоже плачут. Приглашай вторую половинку или приходи в одиночку. Всё-таки музыка — это любовь.
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