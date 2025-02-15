В этот вечер зазвучат только рэп и рнб-хиты про любовь. В зале готовят кинотеатр и фотозону. Будет сладко и даже слишком душещипательно, возможно — рэперы тоже плачут. Приглашай вторую половинку или приходи в одиночку. Всё-таки музыка — это любовь.