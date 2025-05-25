Во дворе цветочного магазина «Природа Store» и кафе «Пыяла» состоится 15-я ярмарка иллюстраторов. На маркете можно будет купить авторские стикеры, открытки, мерч и другую продукцию казанских иллюстраторов и дизайнеров. Среди участников — Мария Ахметова, Бумажный домик, Niidzuma. За музыкальное настроение в этот раз отвечают Вова Мишаков из магазина пластинок «Сияние» и Liquidpop & Bert (Echo Session).