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Ярмарка иллюстраторов

Большая Красная улица, 57/3

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Про событие

Во дворе цветочного магазина «Природа Store» и кафе «Пыяла» состоится 15-я ярмарка иллюстраторов. На маркете можно будет купить авторские стикеры, открытки, мерч и другую продукцию казанских иллюстраторов и дизайнеров. Среди участников — Мария Ахметова, Бумажный домик, Niidzuma. За музыкальное настроение в этот раз отвечают Вова Мишаков из магазина пластинок «Сияние» и Liquidpop & Bert (Echo Session).

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