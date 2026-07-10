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Вечеринки
Необычное
Про событие
Вечеринка, скрытая от всевидящих глаз камер. Особенности этой серии вечеринок — тревожное диско, тёмные залы и полный запрет на фото- и видеосъёмку. Такие условия помогут полностью расслабиться и почувствовать свободу. Приветствуются яркие, откровенные наряды. Придя в таком, ты точно не будешь слишком выделяться, так что, дай волю фантазии. «Воск» — ловушка для душ, заблудших в поисках удовольствий. В эту ночь чествуют свободу. И потакают грешникам.
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