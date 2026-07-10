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Воск

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка, скрытая от всевидящих глаз камер. Особенности этой серии вечеринок — тревожное диско, тёмные залы и полный запрет на фото- и видеосъёмку. Такие условия помогут полностью расслабиться и почувствовать свободу. Приветствуются яркие, откровенные наряды. Придя в таком, ты точно не будешь слишком выделяться, так что, дай волю фантазии. «Воск» — ловушка для душ, заблудших в поисках удовольствий. В эту ночь чествуют свободу. И потакают грешникам.

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