Voda. Event | Trip Halloween | Oddysey
улица Николая Ершова, 1А
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Завершение:
от 2250₽ до 4250₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь волшебства и музыки в концертном зале, где главными звёздами вечера станут дуэты RBOR и LILOVA. Line up: Rbor Lilova Izotov Borey Fake Mood Запуск гостей в 21:30, начало в 22:00.
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