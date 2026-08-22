Река, кораблик, вино, приятная компания и лёгкое дуновение летнего речного бриза Что тебя ждёт: — небольшой уютный кораблик с профессиональным капитаном — красивая речная прогулка по реке Казанка — 3 интересных вина в разных стилях с рассказами профессионального винного эксперта —правильные винные бокалы — лёгкие закуски — необычные виды с воды на город Внимание! Мы выходим на воду при любой погоде (дождь нам не помеха, кораблик с крышей) ⛅️