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Виниловый сет на закате

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

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Бесплатно
Возраст 12+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ретро-футуристические мотивы и многоязычная электронная музыка в эстетике советских годов - в пятницу вечером украсят террасу нашей библиотеки. Виниловый сет на закате от креативного директора лейбла Yummy Music, автора проекта «100 лучших татарских песен XX века» Радифа Кашапова – событие, которое просто нельзя пропустить. Закат на открытой террасе Национальной библиотеки – лучший повод насладиться хорошей и качественной музыкой на виниле.

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