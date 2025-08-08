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Виниловый сет на закате
улица Пушкина, 86
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Бесплатно
Возраст 12+
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Необычное
Про событие
Ретро-футуристические мотивы и многоязычная электронная музыка в эстетике советских годов - в пятницу вечером украсят террасу нашей библиотеки. Виниловый сет на закате от креативного директора лейбла Yummy Music, автора проекта «100 лучших татарских песен XX века» Радифа Кашапова – событие, которое просто нельзя пропустить. Закат на открытой террасе Национальной библиотеки – лучший повод насладиться хорошей и качественной музыкой на виниле.
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