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Вечеринка в 2 трамваях

Ново-Савиновский район

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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

В эту субботу отправятся одновременно два трамвая с разным звучанием внутри: • Первый — вечеринка «Юность» от создателей «Где Мой 2007»: в формате «поорать и люто потанцевать» как раньше под Mtv. • Второй — Tabor: классическое электронное звучание от ломаного драм и джангл бита до прямой техно бочки. Оба трамвая будут ехать по маршруту №5. По пути будет несколько остановок: можно выходить и меняться трамваями) Записывай тайминги: 27 сентября, с 22:00 до 01:00. Встреча на остановке около Ак Барс Арены в 21:50.

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