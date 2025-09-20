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Узнай и раскрась!

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Интерактивный исследовательский проект, где дети и взрослые будут не только зрителями, но и соучастниками экспозиции! Проект опирается на уникальную историю советской раскраски и рассказывает о феномене детской иллюстрированной книги СССР. Экспозиция делится на две части: исследовательскую и интерактивную. Исследовательская часть представит коллекцию советских раскрасок 1950-60-х годов, бесследно исчезнувших с прилавков сегодня. Они остались только в памяти — до сих пор нет ни одного большого физического архива, где есть полноценная коллекция. Кураторы Центра современной культуры «Смена» стремятся исправить это и впервые представляют часть своей коллекции. Выставка также покажет работы художников XX века, решавших живописные задачи времени в тиражной графике и ставших музейными звездами. Среди них: Юрий Злотников, Борис Ермолаев, Александра Латаш, Вера Матюх, Май Митурич, Виктор Пивоваров, Анна Самойловских, Михаил Скуляри, Владимир Янкилевский и многие другие. Интерактивная часть выставки подготовлена совместно с пермской группой художников и кураторов «Край» и пермской арт-резиденцией детей, подростков и молодых взрослых «Тут». Специально для проекта придумана серия интерактивных интервенций. Каждый посетитель сможет стать соавтором, дорисовывая и раскрашивая экспозицию внутри выставочного пространства, создавая тем самым живую коллективную инсталляцию.

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