Никакого списка литературы, никаких домашних заданий и обязательных обсуждений — только ты, книга и чашка кофе. Это не книжный клуб в привычном смысле — скорее общее пространство тишины и сосредоточенности, куда можно прийти в одиночку, но не чувствовать себя одиноко. План такой: 10:00 — все собираются 10:00–11:00 — все убирают телефоны, и каждый читает свою книгу 11:00–11:20 — обсуждение: кто что читает Вход свободный.