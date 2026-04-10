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Утренний кофейный книжный клуб

Адонис, Профсоюзная улица, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Никакого списка литературы, никаких домашних заданий и обязательных обсуждений — только ты, книга и чашка кофе. Это не книжный клуб в привычном смысле — скорее общее пространство тишины и сосредоточенности, куда можно прийти в одиночку, но не чувствовать себя одиноко. План такой: 10:00 — все собираются 10:00–11:00 — все убирают телефоны, и каждый читает свою книгу 11:00–11:20 — обсуждение: кто что читает Вход свободный.

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