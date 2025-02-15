Цикл «Интербеллум. Краткая история» (часть 1) пройдёт в несколько сеансов: 15 февраля в 16:00 и 12 марта в 19:00. Цикл лекций посвящён межвоенному периоду с 1918 года по 1939 годы, в мировой историографии именуемый «Интербеллум». Это эпоха великих перемен и попыток выстроить новый мировой порядок, период борьбы фантастичных и утопичных идеологий, а также ощущение вседозволенности. Лекция 2. Урбанистическая революция в СССР 1920-х или как города становились современными. После Октябрьской революции 1917 г. новая советская власть ставит перед собой грандиозную цель – построение коммунизма в России. Формирование нового общества нужно было начать с формирования «нового человека». Огромная роль в этом процессе отводилась идеологии. Архитекторы, выступая соратниками большевиков, должны были моментально преобразовать город, наполнив его новыми смыслами, новыми идеями, сделать зримым то, что пока существовало только в виде лозунгов. Российские города становятся объектами постоянных преобразований: предпринимаются попытки реконструкции их из городов капиталистических в города социалистические, города будущего. Эти процессы прослеживаются как на примере российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, так и в российской провинции. Спикер: Анастасия Федотова — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения.