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Турецкий девичник

Университетская, 10А

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

В программе: — живая музыка из турецких сериалов; — квиз по турецким сериалам (и классные подарки победителям); — викторины про Турцию; — угощения и напитки; — нетворкинг с прекрасными девушками, любящими Турцию и турецкие сериалы; — дискотека. Dress code: блёстки, яркие краски. Бронь в лс у огранизатора. Действуют скидки: — если ты приходишь на вечеринку не в первый раз — если приобретаешь от 3-х билетов В этих случаях билет на человека: 2500 р.

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