• 18 марта, 11:00 и 18:30 — «Блистательное трио: Сара Бернар, Жорж Фуке и Альфонс Муха». Лекция посвящена сотрудничеству Жоржа Фуке и Альфонса Мухи и истории создания экстравагантных украшений в стиле ар-нуво. Спикер расскажет о том, почему эти украшения казались публике непривычными и экстравагантными, и чем они понравились французской актрисе Саре Бернар; • 19 марта, 11:00 и 18:30 — «Хочу пробовать новое и возмутительное». Лекция посвящена творчеству мастера эпохи ар-нуво — Рене Лалику. Свою карьеру он начинал как ювелир и стал первым из мастеров, кого можно было называть художником-дизайнером. В изделиях он часто использовал цветное стекло и вскоре заинтересовался этим материалом, изобретая и совершенствуя рецептуру его производства; • 20 марта, 11:00 и 18:30 — «Странность является необходимым ингредиентом для красоты». Лекция посвящена основным этапам становления французского стеклоделия и производства керамики в стиле модерн. Эмиль Галле, братья Дом, Эдмон Лашеналь, Огюст Делаэрш и многие другие внесли вклад в развитие национального французского стиля модерн. Участникам расскажут, как технический прогресс, трудолюбие и фантазия позволили французским мастерам создать такие хрупкие, но вечные произведения искусства. Лектор — сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Виктория Петрова.