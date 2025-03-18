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Цикл лекций «Модерн. Искусство линии и формы»

Центр «Эрмитаж-Казань»
территория Кремль, 12

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 660₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

• 18 марта, 11:00 и 18:30 — «Блистательное трио: Сара Бернар, Жорж Фуке и Альфонс Муха». Лекция посвящена сотрудничеству Жоржа Фуке и Альфонса Мухи и истории создания экстравагантных украшений в стиле ар-нуво. Спикер расскажет о том, почему эти украшения казались публике непривычными и экстравагантными, и чем они понравились французской актрисе Саре Бернар; • 19 марта, 11:00 и 18:30 — «Хочу пробовать новое и возмутительное». Лекция посвящена творчеству мастера эпохи ар-нуво — Рене Лалику. Свою карьеру он начинал как ювелир и стал первым из мастеров, кого можно было называть художником-дизайнером. В изделиях он часто использовал цветное стекло и вскоре заинтересовался этим материалом, изобретая и совершенствуя рецептуру его производства; • 20 марта, 11:00 и 18:30 — «Странность является необходимым ингредиентом для красоты». Лекция посвящена основным этапам становления французского стеклоделия и производства керамики в стиле модерн. Эмиль Галле, братья Дом, Эдмон Лашеналь, Огюст Делаэрш и многие другие внесли вклад в развитие национального французского стиля модерн. Участникам расскажут, как технический прогресс, трудолюбие и фантазия позволили французским мастерам создать такие хрупкие, но вечные произведения искусства. Лектор — сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Виктория Петрова.

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