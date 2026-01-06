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Трудное детство — деревянные игрушки

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+

Про событие

Как развлекали себя дети в средние века на территории современной России? Были ли у них игрушки? На эти вопросы, археологи и реставраторы отвечают однозначно: многочисленные находки из дерева, керамики и даже кости и металла радовали детей с XV века от просторов крайнего севера до изобильных южных земель. Все эти находки встречаются по всей России, однако ассортимент был крайне однотипный. Игрушки, обнаруженные на территории Острова-града Свияжск — уникальные, потому что они выполнены из кожи. На лекции расскажут о знаковой находке XVII – XVII веков — «Игрушка–лошадка». Посмотришь на археологию взглядом реставратора и окунёшься в быт и развлечения средних веков. Лектор: Лина Богатова — реставратор произведений из кожи и текстиля.

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