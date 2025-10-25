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Про событие
Бар Biblioteka превратится в точку притяжения альтернативной сцены. В грандиозном шоу сойдутся три мощных потока звука и энергии: Ветер - легенды казанского альт-метала, которые несут за собой шквал риффов и эмоций. Kodama Station — местные короли блюза, готовые раздать стиля как голливудские звeзды. типичный вечный — экспериментаторы, разрушающие жанровые рамки и превращающие личные драмы в общее переживание. Дым над Крышей — необычный коллектив исполняющий очаровательно-зажигательный стимпанк-рок. Приходи. Слейся с толпой. Стань её голосом! Билеты: https://t.me/RaphaelVakhitov
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