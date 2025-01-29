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Герой разочаровывается в любви и создает установки и барьеры, чтобы избежать новой боли. Из-за этого он ломает и коверкает свою природу, погружаясь все больше в теневую сторону души. Спектакль Петра Шерешевского — это попытка поместить текст пьесы Евгения Шварца в другие обстоятельства и в другое время и переосмыслить шварцевский «счастливый конец».
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