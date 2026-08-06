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Тайны Дома Веллингтона

Театр Даниила Миронова
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

По Лондону прокатилась ужасная новость: в своем особняке был обнаружен труп известного коллекционера диковинных вещиц Лорда Веллингтона. Обитатели особняка разбились на коалиции и подозревают в убийстве друг друга: одни считают, это грязная борьба за наследство, другие, что это проделки неведомых темных сил, третьи — склоняются к версии самоубийства. Расследовать это запутанное дело предстоит именно тебе, пока не стало слишком поздно, ведь убийца может в скором времени избежать наказания навсегда. Тебя ждут допросы подозреваемых героев, поиск улик и суд присяжных, приправленные музыкальным сопровождением в живом исполнении. Это не просто спектакль. Это расследование, в котором ты — главный участник.

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