Многие темы и имена остаются малоизученными или исследование их было приостановлено. Из глубины веков их наследие продолжает отзываться эхом на последующие поколения. Первый цикл посвящен татарской литературе в начале XX-го века, период расцвета которой совпал с переломом в истории страны: распадались социальные отношения, менялся язык, а искусство вставало в авангард революционных событий. Лекция «Амирхан, Тукай и Камал меняют татарский мир и формируют новый язык» — 2 февраля 16:00 Формирование современного литературного татарского языка связано с творчеством и деятельностью Г. Тукая, Ф. Амирхана и Г. Камала. Как отражается этот процесс на примере их отдельных произведений? Как развивался татарский язык начиная с ХI века? Каковы были предпосылки реформы языка? Кто первым из татарских просветителей заложил основы современного татарского литературного языка? Такие вопросы интересны современникам, так как в наши дни тоже происходят изменения в языке. Спикер: Лена Тябина — старший научный сотрудник Литературного музея Габдуллы Тукая Лекция «Гаяз Исхаки путешествует и познает заграничный мир» — 16 февраля 16:00 Многие годы великий писатель, публицист, политик Гаяз Исхаки вел дневники, которые рассказывают о его жизни в России, Японии, Франции, Германии, Польше (1919-1934) и Турции (1944-1953). Постепенно эти материалы начали публиковаться. В 2023 году вышел первый том: во время Гражданской войны Исхаки находится в Японии, в которой оказался после долгого путешествия через всю Россию. Из страны восходящего солнца он едет в Париж, куда прибывает в марте 1920 года, пароходами и поездами объехав половину земного шара, посетив множество стран. Исхаки переживает эпидемию холеры, атаку местных банд, переносит корабельный быт, прикидывается чехословацким военным, ищет деньги и поводов для надежды. В эмиграции Исхаки продолжал писать (драмы «Между двух огней» и «На волнах», романы и рассказы «По дороге домой», «Осень», «Великий праздник» и комедия «Жан Баевич»), но для российского читателя этот его период жизни и творчество до сих пор остаются без должного внимания. На лекции мы узнаем об Исхаке-путешественнике, его размышлениях об их культурном и экономическом облике. Спикер: Радиф Кашапов — заместитель главного редактора интернет-газеты "Реальное время", публицист Лекция «Шариф Камал встречает революцию и создает татарский соцреализм» — 2 марта 16:00 Роман «На заре» стал одним из первых произведений татарского соцреализма. Его автор Шариф Камал, в свою очередь, становится мостом между дореволюционной модернистской прозой и литературой новой реальности. На лекции поговорим о том, как зарождались каноны татарской литературы социалистического реализма, какие баталии предшествовали появлению организации писателей и как Ш. Камал так и не закончил главный татарский роман 1930-х годов. Спикер: Айдар Шайхин — Заведующий музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала (филиал Национального музея Республики Татарстан)