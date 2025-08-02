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Pretty Dogs Fest

Горкинско-Ометьевский лес
около Cube

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Яркий фестиваль в честь 10-летия груминг-салона Pretty Dogs. Тебя ждёт: — Ярмарка с крутыми локальными брендами для питомцев и их хозяев — Конкурсы с призами и подарками — Лекторий с полезными советами по уходу и воспитанию — Стол добра – можно принести вещи для подопечных приютов — Мастер-класс от профессионального кинолога Pretty Dogs Fest создан для объединения всех любителей четвероногих друзей.

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