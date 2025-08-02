Яркий фестиваль в честь 10-летия груминг-салона Pretty Dogs. Тебя ждёт: — Ярмарка с крутыми локальными брендами для питомцев и их хозяев — Конкурсы с призами и подарками — Лекторий с полезными советами по уходу и воспитанию — Стол добра – можно принести вещи для подопечных приютов — Мастер-класс от профессионального кинолога Pretty Dogs Fest создан для объединения всех любителей четвероногих друзей.