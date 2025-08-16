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Тру-крайм по-татарски! Открытая запись «Дневников Лоры Палны»
улица Академика Королёва, 47
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Про событие
Команда «Дневников» впервые приедет на родину медового чак-чака, сочного эчпочмака, а также сурового «Тяп-ляпа» и других легендарных ОПГ. Организаторы обещают преступно интересный и максимально гостеприимный вечер. Будет хтонь, будет интрига, будут анекдоты от Мити и заразительный смех Маши. А ещё — мерч, автографы и возможность стать свидетелем подкастной магии! Чтобы попасть на открытую запись, нужно зарегистрироваться и купить билеты. Так что айда за ними — количество мест ограничено, значит откладывать покупку опасно!
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