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Тру-крайм по-татарски! Открытая запись «Дневников Лоры Палны»

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+

Про событие

Команда «Дневников» впервые приедет на родину медового чак-чака, сочного эчпочмака, а также сурового «Тяп-ляпа» и других легендарных ОПГ. Организаторы обещают преступно интересный и максимально гостеприимный вечер. Будет хтонь, будет интрига, будут анекдоты от Мити и заразительный смех Маши. А ещё — мерч, автографы и возможность стать свидетелем подкастной магии! Чтобы попасть на открытую запись, нужно зарегистрироваться и купить билеты. Так что айда за ними — количество мест ограничено, значит откладывать покупку опасно!

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