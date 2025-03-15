Танцевально-документальный спектакль. Это будет встреча поколений танцоров — как с большим жизненным опытом, так и тех, кто только начинает свой путь. Возможно ли объединить поколения и наладить диалог благодаря движению? Обрати внимание, что состоится 2 сеанса: 15 и 16 февраля. Выбирай удобную дату и время.