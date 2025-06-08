Класс направлен в первую очередь на формирования индивидуального языка движения через работу с естественными реакциями и инстинктами. Для хореографа Ксении Михеевой самым важным является диалог с телом, связь с ним, и то, какая форма рождается в тех или иных условиях — честно и чисто, очень ценно. На мастер-классе будет много работы с телесными инструментами и зарождением языка, актуального в каждый конкретный момент. А также работы с техникой и хореографией через оптику кинестетики. Что взять с собой: удобная одежда, носочки, бутылка воды. Длительность — 2 часа. Ксения Михеева — хореограф, режиссёр, участница программы художественных резиденций Дома культуры «ГЭС-2». Выпускница Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, резидент Александринского театра. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2021, 2023)