ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Танец как инстинкт

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Класс направлен в первую очередь на формирования индивидуального языка движения через работу с естественными реакциями и инстинктами. Для хореографа Ксении Михеевой самым важным является диалог с телом, связь с ним, и то, какая форма рождается в тех или иных условиях — честно и чисто, очень ценно. На мастер-классе будет много работы с телесными инструментами и зарождением языка, актуального в каждый конкретный момент. А также работы с техникой и хореографией через оптику кинестетики. Что взять с собой: удобная одежда, носочки, бутылка воды. Длительность — 2 часа. Ксения Михеева — хореограф, режиссёр, участница программы художественных резиденций Дома культуры «ГЭС-2». Выпускница Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, резидент Александринского театра. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2021, 2023)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста