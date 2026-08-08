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Табор уходит в небо

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечер неуправляемого разгула и празднества. Бар превратится в эпицентр цыганской вольности и свирепого свободолюбия, ведь «Табор уходит в небо». Как пелось в одной из песен: «Прощай, цыганка Сэра! Были твои губы сладкие, как вино!». В отечественной культуре образ цыган и цыганского табора окутан особым романтическим флёром. Неспроста великие классики прошлого – Пушкин, Островский, Лесков, Горький – обращались к нему, чтоб показать красоту духа, не испорченного цивилизацией и общественной моралью. Сюда приглашают всех, кто соскучился по дикой и необузданной энергии жизни, присоединиться к цыганской вечеринке «Табор уходит в небо», которая пройдёт совместно с проектом «Нетанцы». Тебя ждёт настоящий Двор Чудес. Будут романсы под гитару и скрипку, будут диджеи и танцы, вино будет литься рекой, только успевай подставлять чарку (ну или фужер). И какая же цыганская вечеринка без гадалки? Специальная гостья – цыганка Сэра – расскажет всем желающим о том, что было и что будет! А компанию ей составит медведь. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой. Вход свободный.

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