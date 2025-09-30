Международный фестиваль и лаборатория современной музыки в Казани. Фестиваль откроется грандиозной электроакустической мультимедийной мистерией neon nature в парке «Чёрное озеро». Что тебя ждёт: — Два показа — в 18:30 и 20:30 — синтез современных технологий и природы. По замыслу композитора, руководителя проекта Романа Пархоменко и 3D-художника, автора визуальной концепции Риты Валеевой, пространство парка преобразится в гигантскую теплицу, где живое дерево на время превратится в музыкальный инструмент благодаря art&science технологиям. — Будет создана иммерсивная среда, где тонны света и звука соединятся с живым звучанием музыкальных инструментов солистов Московского ансамбля современной музыки, ensemble synesthesia и ансамбля «Пространство ритма». А с 22:00 до 00:00 можно будет увидеть продолжающуюся инсталляцию. Вход на все события свободный.