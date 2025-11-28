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Свидание. Париж

Театр Даниила Миронова
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Эта история произошла в Париже. Самолюбивый герой всё же решается наладить свою личную жизнь. Но у судьбы на него другие планы. Ведь чтобы встретить настоящую любовь нужно многое осознать. Ну и, конечно, же случай! Ты узнаешь, как простая случайность может изменить жизнь сразу нескольких людей. Что тебя ожидает? Две захватывающие сюжетные линии — ты станешь свидетелем не только трогательной романтической истории, но и захватывающих интригующих поворотов, развивающихся на твоих глазах. Интерактивный формат — ты сможешь стать активным участником событий, взаимодействуя с актёрами. Твои решения могут изменить ход сюжета и привести к неожиданным результатам.

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