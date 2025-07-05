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Спектакль-концерт «Горький в музыке»

ТГАТ им. Г. Камала (Новое здание)
улица Хади Такташа, 74

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-концерт по поэзии Максима Горького. С участием Эльмиры Калимуллиной, Ильгиза Шайхразиева и музыкантов Ямми мьюзик. Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны… Рагим сидит на берегу моря и рассуждает о жизни. Спектакль-концерт на татарском языке. Режиссёр: заслуженный артист Республики Татарстан Искандер Нуризянов. Артисты: народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев. Музыкальный продюсер: Ильяс Гафаров. 5 июля 17:00, 21:00

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