Спектакль-концерт по поэзии Максима Горького. С участием Эльмиры Калимуллиной, Ильгиза Шайхразиева и музыкантов Ямми мьюзик. Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны… Рагим сидит на берегу моря и рассуждает о жизни. Спектакль-концерт на татарском языке. Режиссёр: заслуженный артист Республики Татарстан Искандер Нуризянов. Артисты: народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев. Музыкальный продюсер: Ильяс Гафаров. 5 июля 17:00, 21:00