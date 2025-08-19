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Сотворение. Круг: глиняный сторителлинг

Гончарная школа «Колокол»
улица Островского, 9/3

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Спектакль «Сотворение. Круг» — это погружение в мир древних легенд, тайных символов и сакральных знаний. — Как наши предки представляли себе сотворение мира и человека? — Из чего были сделаны первые книги? — Кто из старинных богов любил работать на гончарном круге? – обо всём этом расскажет мудрец. А полученное вдохновение поможет воплотить на гончарном круге мастер. Все в твоих руках! Если потерялся или опаздываешь, звони администратору +7 (843) 558-59-58 Приходи в удобной для работы на гончарном круге одежде. Спектакль проходит каждый вторник. Выбрать удобный сеанс можно нажав на кнопку «купить билет». Обрати внимание, что в этот день состоится два сеанса в 15:00 и 18:30.

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