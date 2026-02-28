ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Смена формата

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 380₽ до 700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-погружение. Этот спектакль — вечеринка, на которой художники собираются вместе, чтобы обмениваться идеями, вдохновляться талантом друг друга, танцевать и раздавать комплименты. И приглашают зрителей как гостей и потенциальных соавторов. Здесь верят, что у каждого могут быть свои 15 минут славы. Конечно, только если человек этого захочет. Авторы собрали творческую группу, которая состоит из нескольких микро-команд. Это пары художников (художников в широком смысле — видеографов, драматургов, музыкантов, фотографов, танцоров), которые прежде никогда не работали вместе. Перед ними стоит задача: встретиться, не имея предварительных идей и замыслов, и начать движение в сторону произведения искусства. Что станет первым импульсом? Вероятно, они друг для друга. Или нет?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

по подписке
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой
Эффект накопления / Праздник, который всегда с тобой
по подписке
Невидимые
Невидимые
по подписке
Тётенька
Тётенька

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста