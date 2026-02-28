Спектакль-погружение. Этот спектакль — вечеринка, на которой художники собираются вместе, чтобы обмениваться идеями, вдохновляться талантом друг друга, танцевать и раздавать комплименты. И приглашают зрителей как гостей и потенциальных соавторов. Здесь верят, что у каждого могут быть свои 15 минут славы. Конечно, только если человек этого захочет. Авторы собрали творческую группу, которая состоит из нескольких микро-команд. Это пары художников (художников в широком смысле — видеографов, драматургов, музыкантов, фотографов, танцоров), которые прежде никогда не работали вместе. Перед ними стоит задача: встретиться, не имея предварительных идей и замыслов, и начать движение в сторону произведения искусства. Что станет первым импульсом? Вероятно, они друг для друга. Или нет?