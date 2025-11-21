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Siri 6 лет

Siri
ул. Профсоюзная, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Вечеринки
Еда

Про событие

В честь шестилетия стрит-фуд бар Siri закатывает настоящую тусовку! В программе: - презентация именного пива; - беспроигрышный лототрон от 600р. в чеке; - праздничное спешл-меню от шефа; — торт от @baohaus.ru как сладкий финал вечера За пультами всю ночь человек с отменным вкусом и по совместительству друг бара @air.rr Вход свободный.

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