В честь шестилетия стрит-фуд бар Siri закатывает настоящую тусовку! В программе: - презентация именного пива; - беспроигрышный лототрон от 600р. в чеке; - праздничное спешл-меню от шефа; — торт от @baohaus.ru как сладкий финал вечера За пультами всю ночь человек с отменным вкусом и по совместительству друг бара @air.rr Вход свободный.