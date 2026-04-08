В Siri удачно соединились футуристический дизайн из 1970-х, отличный плейлист и донеры и хумус как будто в ближневосточной забегаловке. Меню небольшое, рекомендуем начать знакомство с ним с рамена на насыщенном говяжьем бульоне с лапшой удон, маслянистого хумуса, который подают с хрустящей лепешкой, овощами и халапеньо, и вегетарианского донера с фалафелем с отличным сметанным соусом и сыром гриль внутри. И обязательно возьмите классический турецкий чай. Режим работы: круглосуточно.