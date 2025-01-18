Вечеринка от ТО «шТОш» — это абсолютная свобода танцевального самовыражения. Самые весёлые диджеи, самые любимые треки и даже внезапное живые музыканты. В этот вечер для тебя выступят диджеи, которые виртуозно могут подбирать такую музыку, что не отпускает с танцпола, ни на секунду. Резиденты ТО «шТОш» и их друзья ворвутся в этот праздник жизни с аккордеонами, тамбуринами, вокалом или вообще всем, что попадется под руку и из чего можно соорудить музыкальный инструмент. И это будет очень своеобразный и очень веселый джем под диджей-сеты! Готовься, придётся очень много танцевать! Бронь: +7 (937) 282-01-87 Бар работает с 17:00.