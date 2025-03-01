Шахиди. Шахматный турнир и лекция
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 14+
Игры
Про событие
Участниками турнира могут стать и профессиональные игроки, и те, кто увлекся шахматами совсем недавно. Каждый из них поборется за три призовых места. Специально к турниру в 14:00 в лектории «Смены» искусствовед и историк Вера Силкина расскажет о шахматистке и художнице Галине Сатонине. Лекция «Галина Сатонина. Путь художницы от авангарда к шахматам» будет посвящена ее многогранной жизни и творчеству. Слушатели также узнают о том, как существовали художники за бортом советского официального искусства. Бесплатная регистрация на лекцию: https://smena-kazan.timepad.ru/event/3251413/ Шахматный турнир начнется в 15:00. Подать заявку могут игроки старше 14 лет и с опытом игры в шахматы. Регистрация продлится до 23 февраля включительно. Организаторы выберут участников и свяжутся только с теми, кто прошел отбор, не позднее 27 февраля. Отобранным игрокам для участия необходимо внести организационный сбор в размере 300 рублей. Он включает участие в шахматном турнире и посещение текущих выставок «Смены» Правила турнира: • Соревнование пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 6 туров. • Каждый тур длится 7 минут. • Подсчет будет осуществляться с применением коэффициента «Бухгольца».
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