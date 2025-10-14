ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Сфумато

Казанский Кремль
Присутственные места

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Юрия Купера к 85-летию художника. В экспозицию войдут более 20 монументальных полотен, несколько скульптур, архитектурные и пространственные проекты, а также проекции театральных залов, напоминающие о работе Юрия Купера художником-постановщиком в опере Александра Сокурова «Борис Годунов» на сцене Большого театра. Среди представленных проектов — масштабная реставрация пространства «Мастерская 12» Никиты Михалкова на Поварской, благодаря которой театр получил репутацию одного из самых современных в России. Название выставки отсылает к термину эпохи Возрождения — «сфумато», обозначающему мягкость перехода тонов и растворение формы в воздухе. Для Юрия Купера этот прием стал метафорой размышлений о времени, памяти и хрупкости бытия.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60
по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста