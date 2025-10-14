Персональная выставка Юрия Купера к 85-летию художника. В экспозицию войдут более 20 монументальных полотен, несколько скульптур, архитектурные и пространственные проекты, а также проекции театральных залов, напоминающие о работе Юрия Купера художником-постановщиком в опере Александра Сокурова «Борис Годунов» на сцене Большого театра. Среди представленных проектов — масштабная реставрация пространства «Мастерская 12» Никиты Михалкова на Поварской, благодаря которой театр получил репутацию одного из самых современных в России. Название выставки отсылает к термину эпохи Возрождения — «сфумато», обозначающему мягкость перехода тонов и растворение формы в воздухе. Для Юрия Купера этот прием стал метафорой размышлений о времени, памяти и хрупкости бытия.