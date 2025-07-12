Промогруппа «Семья» эту субботу снимаем свой новый плейлист. Сбор всех-всех-всех в честь прихода первого тепла (в середине июля :) Диджеи играют музыку, ты танцуешь и развлекаешься, всё это снимают на видео. Помогут с этим прохладительные коктейли из бара «Культ» Лайнап: dkay, wakkeboi, kamalov, kazancev