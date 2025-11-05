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Семейные заморочки: шалости и радости

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

В этой простой истории умещается вся удивительная жизнь. За 45 минут ты увидишь, как семья рождается и становится больше — знакомство, любовь, свадьбу, воспитание прекрасных и шаловливых деток. Все это в исполнении четырех клоунов с шутками и весельем.

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