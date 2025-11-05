В этой простой истории умещается вся удивительная жизнь. За 45 минут ты увидишь, как семья рождается и становится больше — знакомство, любовь, свадьбу, воспитание прекрасных и шаловливых деток. Все это в исполнении четырех клоунов с шутками и весельем.