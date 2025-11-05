Возраст 6+
Спектакли
Про событие
В этой простой истории умещается вся удивительная жизнь. За 45 минут ты увидишь, как семья рождается и становится больше — знакомство, любовь, свадьбу, воспитание прекрасных и шаловливых деток. Все это в исполнении четырех клоунов с шутками и весельем.
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